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В России стартовали крупные учения МЧС

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Фото: МЧС РФ
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Глава МЧС России Евгений Зиничев дал старт крупным учениям органов управления и сил РСЧС на транспорте в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 10 декабря.

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В учебных мероприятиях примут участие представители МВД России, а также Минздрава, Минтранса и других федеральных ведомств.

«От оперативности и слаженности наших действий зависит безопасность людей, попавших в сложную ситуацию на транспорте», — отметил Зиничев.

Тренировка пройдет в два этапа на шести учебных точках в разных регионах страны, включая международный аэропорт Шереметьево. Там «произойдет» аварийная посадка Боинга 747-400 с 432 пассажирами на борту с последующим возгоранием.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут в сентябре 2020 года. В новом учебном году запланировано более 4,8 тыс. учений различного масштаба. Помимо этого, в программе свыше 9 тыс. практических мероприятий боевой учебы.

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