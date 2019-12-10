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Школы искусств в Татарстане получат компьютерное оборудование

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Детские школы искусств в Татарстане обеспечат ноутбуками и интерактивными досками. Такое решение принято на основании результатов опроса жителей республики.

На онлайн-голосование, проведенное министерством культуры, было вынесено 20 вопросов. В опросе участвовали около 6,2 тыс. человек. Более 43% респондентов проголосовали за обеспечение компьютерным оборудованием учреждений дополнительного образования. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Компьютеры, ноутбуки и интерактивные доски должны получить 11 учреждений в 2020 году. Кроме того, Минкульт сформирует перечень учреждений, где будет проведена поставка музыкальных инструментов.

Также жители Татарстана поддержали увеличение количества бесплатных мероприятий для пожилых людей, а также увеличение доли оцифрованных документов библиотечного фонда в общем доступе.

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