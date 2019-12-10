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Реестр домов престарелых создадут в Челябинской области

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Власти Челябинской области намерены создать реестр домов престарелых. Это позволит родственникам узнать, в каких условиях будут содержаться пожилые люди, и контролировать качество оказания услуг.

По словам первого заместителя губернатора Ирины Гехт, в регионе уже создан реестр детских лагерей. Аналогичную работу планируют провести с домами престарелых. Об этом сообщает 1obl.ru.

Также Гехт призвала жителей Челябинской области консультироваться с органами соцзащиты по вопросам размещения родственников в специализированном учреждении. В официальном доме престарелых, у которого имеются необходимые лицензии, сотрудники могут оказывать медицинские услуги. В нелегальных учреждениях условия проживания могут оказаться плохими. При этом проверить учреждение прокуратура может только после жалобы.

Проверки частных домов престарелых проводятся в Челябинской области после скандала в областном центре. В одном из учреждений были выявлены нарушения санитарных норм и порядка оказания медицинской помощи. Из дома престарелых эвакуировали 54 постояльца.

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