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Четырех рыбаков спасли с оторвавшейся льдины под Липецком

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В Липецкой области от берега Матырского водохранилища в районе насосной станции откололась льдина с рыбаками. Инцидент произошел во вторник, 10 декабря.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГПСС по региону, на место происшествия выезжали спасатели на судне на воздушной подушке. Как выяснилось, на оторвавшейся льдине находились четыре рыбака. На них надели спасательные жилеты и доставили на берег.

Региональное УГПСС напоминает, что выходить на тонкий неокрепший лед запрещено. В случае если температура воздуха выше нуля держится более трех дней, прочность льда снижается на 25%.

8 декабря сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся льдины на Горьковском водохранилище в Ивановской области шесть рыбаков и ребенка.

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