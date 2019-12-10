Полиция Германии арестовала бывшего рекламного подрядчика Московского метрополитена

Полиция Германии арестовала основателя группы компаний «Гема» Александра Геллера, находившегося в международном розыске. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Его обвиняют в хищении у Московского метрополитена более 850 млн рублей. Операцию по задержанию провела полиция Германии. Правоохранительные органы уже запросили у российских коллег направить документы на экстрадицию.

Геллер владел группой компаний «Гема» и считался ее выгодоприобретателем. Компания занималась размещением рекламы в Московском метрополитене.

Следствие считает, что в апреле-июле 2015 года он совместно с гендиром ООО «Авто Селл» и подельником присвоил деньги, предназначавшиеся Московскому метрополитену в счет оплаты предоставленных рекламных площадей.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Геллеру грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф в размере до 1 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Московского метрополитена.

По ходатайству следствия для возмещения причиненного потерпевшим суд наложил арест на имущество, принадлежащее компании, — его рыночная стоимость составляет более 1 млрд рублей.