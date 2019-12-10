Новогодние детские наборы доставят в Приморье до 19 декабря

В города и районы Приморского края начали доставлять новогодние сладкие наборы. Их упаковывают на фабрике «Приморский кондитер». Вес каждого — 650 г.

9 декабря подарки доставили в пять муниципалитетов Приморского края. Развозить сладости закончат в следующий четверг, 19 декабря.

В составе набора — помадные конфеты, вафельные конфеты, леденцы, пралине и знаменитый шоколад с морской капустой от «Приморского кондитера», рассказала ИА PrimaMedia директор по производству фабрики Евгения Шишкина. Она заверила, что все конфеты, которые попадают в набор, сделаны по ГОСТу.

В краевом департаменте образования и науки уточнили, что сладости от главы региона получат около 200 тыс. ребят из разных районов Приморья. 23 декабря на Губернаторской елке во Владивостокском цирке подарки вручат 1,7 тыс. детей.

Агентство напоминает, что ранее антимонопольная служба отменила результаты аукциона на поставку новогодних наборов. На торгах едва не победила компания из Иваново, созданная в 2018 году и не имеющая в своем штате ни одного сотрудника.