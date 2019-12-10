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Подозреваемого в убийстве четырех человек задержали в Брянской области

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В Карачаевском районе Брянской области обнаружили тела четырех человек с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве задержан.

Как сообщает СУ СКР по Брянской области, трагедия произошла 8 декабря в селе Вельяминово. По данным следствия, пьяный 24-летний мужчина в доме знакомых поссорился с 26-летней девушкой и 50-летним гостем, который заступился за нее, пишет интернет-газета «Брянские новости».

В ходе конфликта он нанес им несколько ножевых ударов, после чего напал на двух хозяев дома. Все четверо скончались на месте от полученных ранений.

Подозреваемый задержан. Как выяснилось, ранее он был многократно судим. В ближайшее время суд примет решение об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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