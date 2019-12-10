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Госдума продлила заморозку накопительной пенсии еще на год

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли правительственный закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года включительно. Установлена обязанность Пенсионного фонда России (ПФР) учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «РИА Новости».

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Реализация закона, по оценке кабмина, позволит в 2022 году увеличить доходы бюджета ПФР в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 634,8 млрд рублей и уменьшить на эту сумму предоставляемый фонду из федерального бюджета трансферт на обязательное пенсионное страхование.

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян с 2014 года направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2021 года включительно.

В первом чтении правительственный законопроект о продлении на год заморозки накопительной части пенсии Госдума приняла в октябре.

В сентябре спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказала мнение, что у россиян нет накоплений, достаточных для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Она подчеркнула, что не против совершенствования пенсионной системы.

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