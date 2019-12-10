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Спасенного из запертой квартиры в Ижевске ребенка госпитализировали

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В Ижевске в реанимацию помещен двухлетний ребенок, который несколько дней провел в запертой квартире с мертвой матерью. По данным врачей, у него наблюдается низкий вес.

По данным министерства здравоохранения, мать ребенка скончалась из-за пневмонии. Признаков заболевания у мальчика не обнаружено. При этом он весит 9–10 кг, что на 3–4 кг меньше нормы. Об этом сообщает ИА «Сусанин». Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Он находится в реанимационном отделении инфекционной больницы, однако врачи рассчитывают перевести его в республиканскую детскую больницу через несколько дней. После полного обследования медики определятся с дальнейшей тактикой лечения мальчика.

Ребенка обнаружили работники социальных служб в одной из квартир Ижевска. Предполагается, что он провел около пяти дней около тела умершей от пневмонии матери. Проверка проводилась после трагического случая в Можге. Там 13-летний подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартире с телом матери, которая внезапно скончалась от хронического заболевания. Мальчик не мог говорить и пытался привлечь внимание соседей шумом, но никто не реагировал. Когда подросток захотел пить, он на коляске добрался до крана, открыл воду, но упал. При этом вода затопила квартиру. В результате подросток скончался от переохлаждения.

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