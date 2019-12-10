Генконсульство РФ заявило о готовности оказать поддержку семье Лужкова

Генеральное консульство России в Мюнхене готово оказать помощь семье бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в предоставлении документов и остальных вопросах, сообщает «РИА Новости» во вторник, 10 декабря, со ссылкой на заявление ведомства.

«Мы готовы полностью помочь во всем необходимом, в таких вопросах, как выдача свидетельства о смерти и остальных вопросах», — сообщили представители консульства.

Также сообщается, что помощник Лужкова подтвердил его смерть, однако из мюнхенской клиники эта информация пока не поступала. В ведомстве подчеркнули, что со стороны медучреждения такое уведомление обязательно и у клиники есть на это 24 часа.

Юрий Лужков, возглавлявший правительство Москвы с 1992 по 2010 год, ушел из жизни во вторник, 10 декабря, в мюнхенской клинике, где ему проводили операцию на сердце. Сообщается, что хирургическое вмешательство закончилось успешно, однако после него начались осложнения. Организм бывшего мэра не справился с нагрузкой, и он не вышел из наркоза. Лужкову было 83 года.