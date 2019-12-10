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Орешкин допустил инфляцию в 2020 году ниже 3%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство экономического развития допускает, что уровень инфляции в России в 2020 году будет ниже 3%, заложенных в базовом сценарии развития экономики. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава ведомства Максим Орешкин.

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«Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас была заложена в прогнозе. Мы ожидали 3,8% на конец года, у нас будет 3–3,1%»,— цитирует министра во вторник, 10 декабря, ТАСС.

В первом квартале 2020 года, уточнил Орешкин, инфляция опустится до 2,5%.

6 декабря президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса Германии указал на то, что в РФ обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на историческом минимуме — 3,6%.

Выступая в Совете Федерации в ноябре, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%, прогнозируемых правительством.

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