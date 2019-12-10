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Эксперт оценил киберугрозы для пользователей WhatsApp на старых ОС

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Фото: Global Look Press/Thea Jaeger
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Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев назвал неизбежным шагом решение прекратить командой WhatsApp поддержку устаревших версий операционных систем (ОС), потому что их использование небезопасно.

Накануне, 9 декабря, СМИ сообщили о том, что WhatsApp перестанет функционировать на Windows Phone после 31 декабря 2019. Также приложение с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.

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«Они (старые ОС. — Ред.) по разным параметрам сильно отстают от современных и могут содержать много уязвимостей. При этом стоит отметить, что команда WhatsApp достаточно долго поддерживала устаревшие версии операционных систем, чтобы люди могли пользоваться мессенджером даже на очень старых устройствах», — сказал Чебышев в интервью «Известиям».

По разным данным, мессенджер не сможет работать на как минимум около 0,3% от всех Android-устройств в мире, сказал эксперт.

Возможно, после этого некоторые перестанут пользоваться устаревшими версиями операционной системы, добавил Чебышев.

«Воспользовавшись уязвимостями, которые в них (старых ОС. — Ред.) содержатся в большом количестве, злоумышленники могут заразить устройство, например, зловредным рекламным приложением, которое заблокирует его работу рекламными баннерами, или же шпионским или банковским троянцем, который может красть учетные данные от онлайн-банкинга», — заключил представитель «Лаборатории Касперского».

Первые сообщения о прекращении работы мессенджера в указанных системах появились в октябре. Тогда разработчики призвали пользователей обновлять Android до версии 4.0.3 и более новой, а ОС Apple до iOS 9. Так, выпущенный еще в 2011 году iPhone 4s способен обновиться до iOS версии 9.3.6.

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