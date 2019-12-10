Эксперт оценил киберугрозы для пользователей WhatsApp на старых ОС
Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев назвал неизбежным шагом решение прекратить командой WhatsApp поддержку устаревших версий операционных систем (ОС), потому что их использование небезопасно.
Накануне, 9 декабря, СМИ сообщили о том, что WhatsApp перестанет функционировать на Windows Phone после 31 декабря 2019. Также приложение с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
«Они (старые ОС. — Ред.) по разным параметрам сильно отстают от современных и могут содержать много уязвимостей. При этом стоит отметить, что команда WhatsApp достаточно долго поддерживала устаревшие версии операционных систем, чтобы люди могли пользоваться мессенджером даже на очень старых устройствах», — сказал Чебышев в интервью «Известиям».
По разным данным, мессенджер не сможет работать на как минимум около 0,3% от всех Android-устройств в мире, сказал эксперт.
Возможно, после этого некоторые перестанут пользоваться устаревшими версиями операционной системы, добавил Чебышев.
«Воспользовавшись уязвимостями, которые в них (старых ОС. — Ред.) содержатся в большом количестве, злоумышленники могут заразить устройство, например, зловредным рекламным приложением, которое заблокирует его работу рекламными баннерами, или же шпионским или банковским троянцем, который может красть учетные данные от онлайн-банкинга», — заключил представитель «Лаборатории Касперского».
Первые сообщения о прекращении работы мессенджера в указанных системах появились в октябре. Тогда разработчики призвали пользователей обновлять Android до версии 4.0.3 и более новой, а ОС Apple до iOS 9. Так, выпущенный еще в 2011 году iPhone 4s способен обновиться до iOS версии 9.3.6.