Балкон аварийного дома обрушился в Барнауле

Руководители комитета по ЖКХ Барнаула, районной администрации и обслуживающей организации осмотрели место происшествия на улице Советской Армии, 164, где вечером 9 декабря рухнул балкон.

Конструкции не выдержали тяжесть снега и льда, сошедшего с крыши. Дом признан аварийным в апреле 2016 года. Его планируется расселить в 2023-2024 годах, передает altapress.ru.

Как установили специалисты, газовая труба не повреждена, остальные коммуникации также в порядке. Завершена уборка кровли от остатков снега и льда. Жильцов проинформировали о праве на ежемесячные выплаты на оплату аренды или предоставления помещений маневренного фонда.

В ноябре сообщалось, что сразу пять домов получили повреждения в результате разгерметизации газового баллона в Иркутской области. Автомобиль и гараж уничтожены огнем. Инцидент произошел в селе Хомутово Иркутского района.