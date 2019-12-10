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Дело возбудили после гибели ребенка при пожаре под Иркутском

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка во время пожара в городе Зиме в Иркутской области. Расследование ведется по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Возгорание одного из жилых домов произошло в ночь на 9 декабря. В результате погибла 12-летняя девочка. Еще двое детей пострадали. Причины пожара устанавливаются.

Следователи уже допросили очевидцев трагедии и осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы, пишет ИА IrkutskMedia.

9 декабря сообщалось о крупном пожаре в общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан Иркутской области. До прибытия пожарных из горящего строения самостоятельно эвакуировались семь человек. Обошлось без пострадавших.

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