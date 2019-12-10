Прямой эфир

Мужчина пострадал при взрыве газа в гараже в Рязанской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области из-за утечки природного газа из газопровода произошел взрыв в гараже. Один человек получил травмы.

Инцидент произошел в Ряжском районе. По данным газовой службы, на улице Старая дорога при установке забора был поврежден подземный газопровод. Произошла утечка газа, которая привела к взрыву в гараже. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

В результате взрыва были выбиты две стены гаража. Пострадало имущество жильцов. Травмы получил мужчина. Специалисты напоминают, что по правилам охраны газораспределительных сетей в границе охранной зоны запрещена срезка грунта на глубину более 30 см, а также строительство домов и разведение огня. Охранная зона составляет по 2 м с каждой стороны от линии газопровода.

Ранее сообщалось, что в Тюмени при взрыве газа в многоквартирном доме погиб слесарь аварийно-спасательной бригады, еще три человека пострадали. Сторонняя организация проводила бурение рядом с домом и повредила газопровод, из-за чего газ проник в квартиру и подъезд. Хлопок газовоздушной смеси произошел при попытке ликвидировать аварию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени
Названа причина взрыва газа в жилом доме в Белгородской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019