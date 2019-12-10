Мужчина пострадал при взрыве газа в гараже в Рязанской области

В Рязанской области из-за утечки природного газа из газопровода произошел взрыв в гараже. Один человек получил травмы.

Инцидент произошел в Ряжском районе. По данным газовой службы, на улице Старая дорога при установке забора был поврежден подземный газопровод. Произошла утечка газа, которая привела к взрыву в гараже. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

В результате взрыва были выбиты две стены гаража. Пострадало имущество жильцов. Травмы получил мужчина. Специалисты напоминают, что по правилам охраны газораспределительных сетей в границе охранной зоны запрещена срезка грунта на глубину более 30 см, а также строительство домов и разведение огня. Охранная зона составляет по 2 м с каждой стороны от линии газопровода.

Ранее сообщалось, что в Тюмени при взрыве газа в многоквартирном доме погиб слесарь аварийно-спасательной бригады, еще три человека пострадали. Сторонняя организация проводила бурение рядом с домом и повредила газопровод, из-за чего газ проник в квартиру и подъезд. Хлопок газовоздушной смеси произошел при попытке ликвидировать аварию.