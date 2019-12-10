Производство птицы выросло в Пензенской области

В Пензенской области улучшились показатели животноводства. В предприятиях на 23% выросло производство скота и птицы на убой.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, за 11 месяцев производство выросло до 319,6 тыс. т. Кроме того, за 2019 год получено 153,7 тыс. т молока. Надои с одной коровы составляют 6,8 т, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Кроме того, в Пензенской области произведено 114,6 млн штук куриных яиц. В среднем от каждой курицы получают 221 яйцо.

В конце ноября сообщалось, что на ферме в Московской области на коровах протестировали очки виртуальной реальности. Это сделано для улучшения условий содержания животных. Программа имитирует летнее поле, что должно положительно сказаться на эмоциональном состоянии коров и улучшить надои.