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Буддийский обряд процветания провели в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске на открытии выставки «Танец богов: маски мистерии Цам» провели древнейший обряд благополучия всех живых и процветания. В церемонии участвовал Жамсаран-лама.

Как заявили ИА SakhalinMedia в пресс-службе Сахалинского областного краеведческого музея, это значительное событие для бурятского землячества. Торжественное религиозное служение, Цам, совершается ежегодно на открытом воздухе в буддийских монастырях Монголии, Тибета и Забайкалья.

В середине октября во Владивостоке торжественно заложили первый камень будущей статуи Будды. Церемония состоялась на территории Буддийского центра Алмазного пути традиции Карма Кагью. Статуя Будды призвана давать защиту и процветание, устранять препятствие в развитии города, отметила пресс-секретарь.

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