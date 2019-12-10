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Пушилин озвучил число получивших российские паспорта жителей ДНР

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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По состоянию на декабрь 2019 года в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) выдано более 51 тыс. российских паспортов. Об этом во вторник, 10 декабря, рассказал глава республики Денис Пушилин.

«По состоянию на декабрь — более 51 тыс. паспортов», — сказал он в интервью RT.

Пушилин отметил, что на территории ДНР работают 37 отделений миграционной службы, занимающиеся выдачей паспортов республики и приемом документов для получения паспорта гражданина России.

«В первые месяцы был шквал обращений, большие очереди, сейчас входим в нормальное русло», — рассказал Пушилин. Он добавил, что миграционная служба ДНР рассматривает возможность открытия порядка пяти дополнительных межрайонных отделений, которые будут заниматься только российскими паспортами — в Донецке, Горловке, Макеевке и Енакиево.

9 декабря глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что начиная с апреля 2019 года 125 тыс. жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) получили паспорт гражданина РФ, сообщает телеканал «360».

24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных республик.

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