Прямой эфир

Xiaomi представила нового дешевого «убийцу флагманов»

0
Фото: youtube.com/Technical Sane
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дочерний бренд Xiaomi Redmi во вторник, 10 декабря, представил смартфон Redmi K30, который компания позиционирует как «убийцу флагманов». Запись презентации опубликована на YouTube.

Золотое яблочко: Apple вернулась на первое место в РФ по выручке от продаж
Обогнать Samsung и китайских конкурентов по количеству реализованных смартфонов американской компании не удалось

Новый девайс получил IPS-дисплей с диагональю 6,67 дюймов с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 герц. В правом верхнем углу экрана есть вырез под двойную фронтальную камеру с разрешением 20 и 2 мегапикселя. На задней панели — основная камера с четырьмя сенсорами. Главный модуль получил разрешение 64 мегапикселей, дополнительные — пять, восемь и два мегапикселя.

Redmi K30 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G, который поддерживает работу в сетях пятого поколения. Как утверждают производители, новый аппарат является одним из самых доступных девайсов, работающих в сетях 5G. Для некоторых рынков гаджет выйдет только с поддержкой 4G. В стартовой комплектации аппарат имеет 6 гигиабайт оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. Девайс также получил аккумулятор емкостью 5500 миллиампер-часов с быстрой зарядкой, порт USB-C, NFC и аудиоразъем для наушников.

Базовая модель, поддерживающая только 4G оценена в 1,6 тыс. юаней (около 14 тыс. рублпей), стоимость модели с поддержкой сетей пятого поколения оценивается в 2 тыс. юаней (около 18 тыс. рублей). В максимальной комплектации смартфон обойдется в 2,9 тыс. юаней (26 тыс. рублей).

Ранее 5 ноября китайская компания Xiaomi начала прием заказов на «умные» часы Mi Watch.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Xiaomi представила «обернутый» в дисплей смартфон

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019