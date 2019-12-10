Xiaomi представила нового дешевого «убийцу флагманов»
Дочерний бренд Xiaomi Redmi во вторник, 10 декабря, представил смартфон Redmi K30, который компания позиционирует как «убийцу флагманов». Запись презентации опубликована на YouTube.
Новый девайс получил IPS-дисплей с диагональю 6,67 дюймов с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 герц. В правом верхнем углу экрана есть вырез под двойную фронтальную камеру с разрешением 20 и 2 мегапикселя. На задней панели — основная камера с четырьмя сенсорами. Главный модуль получил разрешение 64 мегапикселей, дополнительные — пять, восемь и два мегапикселя.
Redmi K30 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G, который поддерживает работу в сетях пятого поколения. Как утверждают производители, новый аппарат является одним из самых доступных девайсов, работающих в сетях 5G. Для некоторых рынков гаджет выйдет только с поддержкой 4G. В стартовой комплектации аппарат имеет 6 гигиабайт оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. Девайс также получил аккумулятор емкостью 5500 миллиампер-часов с быстрой зарядкой, порт USB-C, NFC и аудиоразъем для наушников.
Базовая модель, поддерживающая только 4G оценена в 1,6 тыс. юаней (около 14 тыс. рублпей), стоимость модели с поддержкой сетей пятого поколения оценивается в 2 тыс. юаней (около 18 тыс. рублей). В максимальной комплектации смартфон обойдется в 2,9 тыс. юаней (26 тыс. рублей).
Ранее 5 ноября китайская компания Xiaomi начала прием заказов на «умные» часы Mi Watch.