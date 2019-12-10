Сахалин выиграл более 6 млн на конкурсе «Регион добрых дел»

Сахалинская область стала одним из победителей Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Регион получил сертификат на 6,211 млн рублей.

Предполагается направить эти деньги на поддержку ресурсных центров, занимающихся в разных районах области поддержкой волонтерского движения.

Делегация региона представила на конкурс практику реализации волонтерской программы финала VI национального чемпионата WorldSkills Russia на Сахалине и подготовки волонтеров к I Международным играм «Дети Азии».

Как отмечает ИА SakhalinMedia, эксперты из федеральных министерств, вузов, руководители благотворительных фондов и крупнейших всероссийских общественных организаций отметили практики 37 регионов. Призовой фонд составлял 250 млн рублей.

Международный форум добровольцев прошел в Сочи. В нем приняли участие более 7 тыс. волонтеров из России и зарубежных стран. Съезд посетил президент России Владимир Путин.