Школу цифрового творчества Brusnika открыли в Магадане

В Магадане заработала школа цифрового творчества Brusnika. Ее открыла региональная общественная организация по работе с молодежью «Поколение». Она уже второй раз становится призером конкурса президентских грантов. Нынешняя победа позволила реализовать проект по созданию подобного учебного учреждения.

Как уточняет ИА MagadanMedia со ссылкой на региональное правительство, на проект организация получила 500 тыс. рублей. На эти деньги купили ноутбуки, планшеты, веб-камеры и аудиооборудование.

Цель проекта цифрового творчества Brusnika — изучение компьютерной графики, типографики и анимации. Он предполагает знакомство с инфографикой и создание историй. Его участников учат применять на практике основы иллюстрации и копирайтинга, 2D-анимации.

Обучение проходят дети от 12 до 15 лет. По словам главы НКО «Поколение» Андрея Никитина, навыки цифрового творчества помогают школьникам продуктивнее пользоваться соцсетями, объединять традиционные средства для выражения творческой мысли с инновационными подходами в искусстве. Результатом обучения должны стать мультипликации, презентации, анимации.