Питомники на 4 тыс. животных откроют в Ставропольском крае

Два крупных питомника для бездомных животных откроют в Ставропольском крае в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем профиле в Instagram.

По словам главы региона, каждый питомник будет рассчитан на 2 тыс. животных. Они откроются в Изобильненском городском округе и в Кавказских Минеральных Водах. Владимиров уточнил, что это еще один шаг к цивилизованному решению проблемы бродячих животных, пишет NewsTracker.

Отловом собак будут заниматься муниципальные службы. Работу питомников обеспечит управление ветеринарии. Попавших в питомники животных планируется стерилизовать и лечить. Кроме того, с помощью питомника жители Ставрополья смогут подобрать себе любимца.

В ноябре Роспотребнадзор озвучил статистику, согласно которой в России за восемь месяцев 2019 года от укусов бродячих животных пострадали около 287 тыс. человек, около 30% из них — дети.