Хабаровчане выбрали название краевому центру единоборств

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на лучшее название для нового спортивного комплекса, краевого Центра единоборств. Голосование проводилось на официальном сайте регионального правительства.

Как сообщает ИА AmurMedia, в конкурсе приняли участие около 95 тыс. человек. В результате большинство (60%) согласилось с решением присвоить спортивному объекту имя родоначальника отечественного дзюдо и одного из основателей борьбы самбо Василия Ощепкова. Каждый год в крае проходят всероссийские соревнования по дзюдо памяти Ощепкова.

Строительство сооружения находится на стадии завершения. Дворец единоборств откроется в феврале 2020 года. Он должен стать базовым региональным центром подготовки профессиональных спортсменов по каратэ, самбо, киокусинкай, спортивной борьбе, тхэнквондо, дзюдо.

Вариант названия предложили житель Комсомольска-на-Амуре Иван Лебедев и хабаровчанин Михаил Малышев. Их наградят именными сертификатами на посещение спортивных мероприятий, которые будут проводиться в новом комплексе.