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Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

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Президент России Владимир Путин назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований политизированным. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.

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«Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения - и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают», — цитирует слова главы государства «РИА Новости».

По его мнению, в основе принятых решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а политические соображения, не имеющие «ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения». Путин подчеркнул, что решение WADA противоречит олимпийской хартии, а у Москвы есть все основания обжаловать это решение в суде.

«То, что лежит на поверхности и что я вижу сразу - нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия», — добавил Путин.

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырех лет. Спортсмены смогут принимать участие в состязаниях только в нейтральном статусе.

Кроме того, страна не сможет принимать международные турниры, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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