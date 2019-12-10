Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований политизированным. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
«Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения - и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают», — цитирует слова главы государства «РИА Новости».
По его мнению, в основе принятых решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а политические соображения, не имеющие «ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения». Путин подчеркнул, что решение WADA противоречит олимпийской хартии, а у Москвы есть все основания обжаловать это решение в суде.
«То, что лежит на поверхности и что я вижу сразу - нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия», — добавил Путин.
9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырех лет. Спортсмены смогут принимать участие в состязаниях только в нейтральном статусе.
Кроме того, страна не сможет принимать международные турниры, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).