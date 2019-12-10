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Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Тюменской области

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В Тюменской области на 17-м км трассы Нижняя Тавда – Антипино столкнулись две иномарки. Пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Как сообщает ГИБДД по региону, авария произошла в понедельник, 9 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Ford. Машины столкнулись, пишет Megatyumen.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Ford и ее пассажир получили ушибы. У восьмилетней пассажирки Toyota диагностирован перелом кисти и гематома лобной области, 16-летний подросток из той же машины получил ушиб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

9 декабря замглавы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что в 35 субъектах РФ наблюдается рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими. По его словам, в это число входят несколько республик Северного Кавказа, регионы Поволжья и Сибири.

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