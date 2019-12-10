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Минобороны России назвало число вернувшихся в Сирию беженцев

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Фото: ТАСС/Zuma
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В Сирийскую Арабскую Республику (САР) с 18 июля 2018 году вернулись 489,7 тыс. человек, говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. Документ опубликовало Минобороны России в Facebook 10 декабря.

Из Ливана в Сирию вернулись 155,1 тыс. человек, включая 46,9 тыс. женщин и 79,4 тыс. детей. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вернулись 334,5 тыс. человек. Из них более 100 тыс. женщин и 170,6 тыс. детей.

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Всего с 30 сентября 2015 г. в Сирию вернулись 718,9 тыс. человек, включая 216 тыс. женщин и 366,9 тыс. детей, отметили в Минобороны РФ.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на 1 декабря 2019 года в 45 государствах находятся 6 млн 676 тыс. официально зарегистрированных сирийских беженцев. Из них более 2 млн женщин и 3,4 млн. детей.

«Из 45 посольств Российской Федерации в иностранных государствах, где находятся сирийские беженцы, 30 стран ... подтвердили количественные данные относительно нахождения в этих государствах сирийских граждан», — говорится в информационном бюллетене.

В документе отмечается, что на территории этих стран находятся 6,346 млн чел. При этом больше половины приходится на Турцию — 3,691 млн. Ливан принял 918,9 тыс. человек, Иордания — 654 тыс., Германия — 534 тыс., Ирак — 234,8 тыс., Египет — 129,1 тыс. Остальные страны приняли менее чем по 100 тыс. беженцев.

В начале декабря сотрудники российского Центрa по примирению враждующих сторон (ЦПВC) в Сирии раздали школьные принадлежности ученикам одной из школ на северо-востокe Алеппo.

Российскиe вoeнныe вручили детям ранцы и канцелярские товары на весь учебный год, a также пеналы, краски и пластилин.

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