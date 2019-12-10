Ударившего ребенка лопатой мужчину отправили на лечение в Калининграде

В Калининграде суд направил на принудительное лечение 50-летнего мужчину, который несколько раз ударил ребенка лопатой по голове. Подсудимый уже неоднократно обследовался в связи с психическим расстройством.

По данным следствия, в сентябре 2018 года лицо без определенного место жительства напало на ребенка на территории СНТ «Чайка». Мужчина нанес восьмилетнему мальчику несколько ударов по голове лопатой. Подсудимый посчитал, что ребенок умер, и скрылся. Мальчику был нанесен тяжкий вред здоровью.

После задержания мужчина признался в еще одном нападении. Осенью 2017 года он нанес не менее пяти ударов топором по голове женщине в садовом обществе «Водник-3». Для сокрытия следов преступления подсудимый сжег ее тело и закопал, пишет Калининград.Ru.

Уголовные дела были возбуждены по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Заседание суда проводилось в закрытом режиме. Мужчину освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в стационар.