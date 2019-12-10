Прямой эфир

Ударившего ребенка лопатой мужчину отправили на лечение в Калининграде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калининграде суд направил на принудительное лечение 50-летнего мужчину, который несколько раз ударил ребенка лопатой по голове. Подсудимый уже неоднократно обследовался в связи с психическим расстройством.

По данным следствия, в сентябре 2018 года лицо без определенного место жительства напало на ребенка на территории СНТ «Чайка». Мужчина нанес восьмилетнему мальчику несколько ударов по голове лопатой. Подсудимый посчитал, что ребенок умер, и скрылся. Мальчику был нанесен тяжкий вред здоровью.

После задержания мужчина признался в еще одном нападении. Осенью 2017 года он нанес не менее пяти ударов топором по голове женщине в садовом обществе «Водник-3». Для сокрытия следов преступления подсудимый сжег ее тело и закопал, пишет Калининград.Ru.

Уголовные дела были возбуждены по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Заседание суда проводилось в закрытом режиме. Мужчину освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в стационар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Урале мужчина пришел с топором в начальную школу
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019