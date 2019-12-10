WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

С 31 декабря WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств. Пользователи не смогут создавать новые учетные записи, проверять существующие переписки. Приложение прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone до iOS 8. Те же изменения затронут ОС Windows Phone. Как пояснили разработчки WhatsApp, эти программы не предоставили приложению возможностей для дальнейшего развития.