Эксперт оценил последствия прекращения работы WhatsApp со старыми ОС

Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников рассказал о том, кто пострадает от прекращения работы WhatsApp. Он считает, что уход мессенджера со старых операционных систем затронет незначительное количество пользователей. Об этом Половников заявил в разговоре с «РИА Новости» во вторник, 10 декабря.

СМИ сообщили о том, что WhatsApp перестанет функционировать на Windows Phone после 31 декабря 2019. С февраля мессенджер не будет доступен на Android до версий 2.3.7 и iOS 8 включительно. Ожидается, что пользователи с такими устройствами не смогут создавать новые аккаунты и проверять существующие учетные записи.

«Разумеется, некоторое количество пользователей с такими смартфонами имеется даже в России, но всерьез говорить о том, что пострадает хоть сколько-нибудь значимое количество пользователей, нельзя», — заявил Половников.

По его словам, версия 2.3.7 Android вышла девять лет назад. Сейчас таких устройств — 0,2%. Аналогичная ситуация и с iOS 8. Она была сделана под IPhone 4 — уже снятого с производства и продаж.

Что касается причин отказа Facebook от поддержки WhatsApp на старых операционных системах, то это, по мнению Половникова, вопрос денег. Дело в том, что поддержка каждой из версий требует внушительных расходов, при этом практического смысла в этом нет.

9 декабря разработчики WhatsApp совместно с сервисом Any.do добавили для мессенджера новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать напоминания о них. 11 ноября мессенджер WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей, состоящих в группах с некорректными названиями.

Первые сообщения о прекращении работы мессенджера в указанных системах появились в октябре. Тогда разработчики призвали пользователей обновлять Android до версии 4.0.3 и более новой, а ОС Apple до iOS 9. Так, выпущенный еще в 2011 году iPhone 4s способен обновиться до iOS версии 9.3.6.