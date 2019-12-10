Николай Носков впервые вышел на сцену после инсульта

Певец Николай Носков впервые дал сольный концерт после продолжительной болезни. Артист показал программу «Живой» в московском Crocus City Hall 9 декабря.

В 2017 году Носков в тяжелом состоянии попал в больницу из-за тромба в шейном отделе. В августе 2018 года стало известно, что певец перенес инсульт, а через месяц СМИ сообщили о якобы госпитализации исполнителя с повторным инсультом. Впервые на публике 63-летний артист появился в марте 2019 года — он принял участие в презентации нового сингла продюсера Виктора Дробыша.

На концерте в Crocus City Hall зрители встретили заслуженного артиста РФ стоя. Носков пел вживую, ни одна из песен не была упрощена. В мероприятии участвовали коллеги певца по сцене – Александр Розенбаум, Валерия, Диана Арбенина, Стас Пьеха и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

«Я четыре салфетки измочил, вы просто не видели, мужчины, конечно, но до слез довел просто. И когда он начал петь «Это здорово», это не просто мурашки… Это и есть жизнь»,­ — поделился эмоциями после концерта продюсер Иосиф Пригожин.

Большую часть концерта певец провел в кресле, но на песне «Это здорово» встал на ноги, чтобы подойти поближе к зрителям. После мероприятия Носков смог выйти к журналистам, однако дальнейшими планами делиться не стал. Свое состояние здоровья артист также не комментирует, пишет «Газета.ру».