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В Южной Корее сообщили об испытании КНДР ракетного двигателя

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Фото: REUTERS/KCNA
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Министр национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что 7 декабря КНДР провела испытания ракетного двигателя на полигоне Сохэ. Об этом он сказал на пресс-конференции в Сиднее, передает агентство Yonhap во вторник, 10 декабря.

«Министры обороны Южной Кореи и Австралии выразили глубокую обеспокоенность в связи с испытаниями двигателей в Северной Корее в районе Тончхан-ни и последовательными обстрелами баллистических ракет», — сказал Чон Гён Ду. Тем самым чиновник впервые подтвердил, что КНДР действительно проводили эксперименты с запуском снарядов.

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Он отметил, что правительство Южной Кореи призывает КНДР немедленно прекратить подобные действия, так как они повышают военное напряжение. Кроме того, он призвал международное сообщество подключиться к решению проблемы путем диалога.

8 декабря КНДР заявила об успешном проведении «крайне важного» испытания. Отмечалось, что результаты этого испытания в скором будущем «могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР».

29 ноября КНДР провела испытания ракетной установки большого калибра. Тесты были проведены для «окончательной проверки» эффективности оборудования.

31 октября в Южной Корее сообщили о двух пусках ракет КНДР. Снаряды были направлены в сторону Японского моря.

25 августа в Пхеньяне заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Все ракеты были запущены в сторону Японского моря. На запуски сразу же отреагировало правительство Японии, заявив, что снаряды не достигли ни территориальных вод, ни экономической зоны страны.

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