Под Самарой загорелся микроавтобус с пассажирами

Пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту N303, загорелась во вторник в Тольятти. Об этом сообщает 10 декабря информационный портал «Волга Ньюс» со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

Сигнал о происшествии на бульваре Здоровья 25 «а» поступил спасателям в 6:30 по местному времени (5:30 мск). На момент возгорания в микроавтобусе находилось шесть человек.

В тушении огня участвовали восемь человек. Предварительной причиной пожара в главке МЧС назвали короткое замыкание электропроводки.

Ранее, 1 декабря, в Санкт-Петербуге загорелся рейсовый автобус, который следовал в город Зеленогорск. Водитель сразу же припарковался на обочине и эвакуировал 50 пассажиров. Пострадавших нет.