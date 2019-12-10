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В Баку загорелся крупный рынок стройматериалов

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Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
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Пожар вспыхнул в здании крупного рынка строительных материалов в Баку. Об этом сообщает новостное агентство trend.az со ссылкой на МЧС Азербайджана во вторник, 10 декабря.

В сообщении уточняется, что возгорание началось на рынке стройматериалов «EuroHome» в Бинагадинском районе города. Пожар начался о одном из магазинов, после чего огонь перекинулся на другие торговые точки рынка.

К тушению огня привлечены силы Госслужбы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Агентство опубликовало видео с места пожара, на котором видны клубы темного дыма, идущие от здания.

Ранее, 8 декабря, в ТРЦ «Гигант» в Биробиджане произошел пожар. Ущерб от происшествия оценивается в 1 млрд. рублей. Позже руководство гипермаркета «Самбери», находящееся в этот торговом комплексе, решило отдать уцелевшие во время ЧП продукты в приюты для бездомных животных.

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