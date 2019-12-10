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Наблюдение введено в отношении ООО «Азия Лес» в Хабаровском крае

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Арбитражный суд Хабаровского края ввел наблюдение в ООО «Азия лес», которое принадлежит китайской международной торговой компании «Суннлинь». Решение принято по заявлению корпорации ВЭБ.

Как уточняет ИА AmurMedia, признать «Азию Лес» банкротом требовала Суйфеньхэская лесопромышленная компания с ограниченной ответственностью «Цюй Мэй» в мае 2019 года. Однако суд отказал ей во введении процедуры наблюдения. В ходе рассмотрения дела в него вступил ВЭБ.

В итоге суд включил требования корпорации в размере 3,69 млрд рублей в третью очередь. В эту сумму входят 1,98 млрд рублей основного долга, 1,29 млрд рублей в виде процентов за пользование кредитом и 423 млн рублей – неустойка.

Обязательства возникли по двум кредитным соглашениям, которые были заключены в 2013 году. Деньги планировалось направить на строительно-монтажные работы, покупку специализированной техники, создание объектов производственной и лесозаготовительной инфраструктуры.

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