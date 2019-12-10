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В Кремле назвали возможную площадку для следующего саммита «нормандской четверки»

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Фото: Global Look Press/Bernhard Schmerl
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Следующая встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) может состояться через четыре месяца в Берлине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 декабря.

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Как передает ТАСС, Песков утвердительно ответил на вопрос журналистов о площадке для следующей встречи в «нормандском формате», подтвердив, что ей должна стать столица Германии.

Комментируя саммит, состоявшийся 9 декабря, Песков отметил, что инициатива украинского президента Владимира Зеленского ввести в Донбасс «муниципальную стражу» лидерами четверки не обсуждалась, пишет «Газета.ру».

Саммит в «нормандском формате» проходил в Елисейском дворце в Париже. Переговорам «четверки» предшествовали отдельные беседы некоторых лидеров друг с другом.

Встреча продлилась более двух часов, после чего был сделан перерыв, во время которого Зеленский провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча длилась 1 час 20 минут, также около 5-10 минут лидеры беседовали один на один.

После их переговоров саммит «четверки» продолжился за рабочим ужином.

Позднее Путин сообщил, что остался доволен встречей с Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью. Также он рассказал о «козыре» российского президента на переговорах.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года ими были приняты Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта.

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