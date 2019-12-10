Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 декабря

В Москве во вторник, 10 декабря, ожидается облачная погода с осадками и до +3 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в Москве температура будет варьироваться от +1 до +3, ночью упадет до нуля.

Погода будет облачной с небольшими осадками. Местами ожидается гололедица. Ветер юго-западного направления 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

4 декабря, и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на протяжении зимы в России холодная погода будет чередоваться с теплой.