Трампу предъявят обвинения в рамках импичмента

В США Конгресс во вторник, 10 декабря, озвучит обвинения против президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post со ссылкой на главу комитета по международным делам палаты представителей США Элиота Энгела.

Уточняется, что Энгел и главы других комитетов сделают это на пресс-конференции, которая пройдет в 9:00 по местному времени (17:00 мск).

Издание не сообщает, какие именно статьи инкриминируют Трампу, однако есть основания полагать, что демократы обвинят президента в «злоупотреблении властью» и «препятствовании конгрессу».

4 декабря в ходе слушаний по возможному объявлению импичмента Трампу председатель юридического комитета палаты представителей конгресса Джерролд Надлер (представитель Демократической партии от штата Нью-Йорк) заявил, что Трамп превысил свои полномочия, и его действия дают основания для объявления импичмента.

Осенью в США было запущено расследование для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В частности, сообщается, что Трамп во время своего июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским предлагал ему провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, угрожая заморозить военную помощь Киеву.

Сам Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая этот процесс с мошенничеством.