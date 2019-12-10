Путин призвал запретить уголовное преследование ополченцев

Киеву не следует затягивать с выполнением обязательств по амнистии в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже.

Российский лидер указал, что Украине важно начать работу над закреплением в конституции «формулы Штайнмайера» и выполнить остальные условия Минских соглашений.

«В первую очередь речь идет о внесении в конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса… Не следует затягивать и с выполнением других обязательств, а именно об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке страны», — цитирует Путина «РИА Новости».

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся в Париже 9 декабря. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о законодательном закреплении «формулы Штайнмайера» на Украине, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

На полях саммита также прошла первая двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.