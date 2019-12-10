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Карты зон потеплений создадут для Хабаровского края

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Для Якутии и Хабаровского края создадут карты зон потеплений, такие же как для Амурской области. Об этом сообщил гендиректор ООО «Космические коммуникации» Михаил Киречко. Он отметил, что такие карты удобно создавать по бассейнам рек.

По словам главы правления АО «Российская национальная перестраховочная компания» Натальи Карповой, результаты эксперимента, проводившегося в Амурской области, признаны удовлетворительными. Карты региона страховщики уже верифицировали.

Как сообщает ИА AmurMedia, в 2021 году компания «Космические коммуникации» создаст базу данных зон затоплений в России. Она позволит ускорить расчеты страховых премий и исключить случаи мошенничества.

Система охватит 84 российских региона. База будет основана на данных и результатах космической деятельности, собранных за несколько лет.

Ранее в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики подсчитали, что ежегодные затраты России на ликвидацию последствий таяния вечной мерзлоты составляют от 50 до 150 млрд рублей.

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