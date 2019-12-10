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Макрон назвал сроки проведения нового нормандского саммита

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Новая встреча «нормандской четверки» должна состояться через четыре месяца. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита лидеров лидеры России, Германии, Украины и Франции, посвященного урегулированию ситуации в Донбассе.

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«Мы обсудили ту работу, которую должны продолжить наши дипломатические советники, наши министры иностранных дел в течение ближайших четырех месяцев для того, чтобы обеспечить урегулирование локального конфликта, для того, чтобы через четыре месяца провести новый саммит», — цитирует его ТАСС.

Макрон отметил важность дискуссии, которая за последние три года впервые состоялась «по-настоящему» и назвал важной предстоящую работу по восстановлению мира и доверия.

Саммит в «нормандском формате» прошел в Париже 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся 1 час 20 минут.

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