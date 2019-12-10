Макрон назвал сроки проведения нового нормандского саммита

Новая встреча «нормандской четверки» должна состояться через четыре месяца. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита лидеров лидеры России, Германии, Украины и Франции, посвященного урегулированию ситуации в Донбассе.

«Мы обсудили ту работу, которую должны продолжить наши дипломатические советники, наши министры иностранных дел в течение ближайших четырех месяцев для того, чтобы обеспечить урегулирование локального конфликта, для того, чтобы через четыре месяца провести новый саммит», — цитирует его ТАСС.

Макрон отметил важность дискуссии, которая за последние три года впервые состоялась «по-настоящему» и назвал важной предстоящую работу по восстановлению мира и доверия.

Саммит в «нормандском формате» прошел в Париже 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся 1 час 20 минут.