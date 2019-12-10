Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Доклад генинспектора минюста США Майкла Хоровитца о слежке ФБР за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году свидетельствует о попытке свержения правительства, заявил глава Белого дома в понедельник, 9 декабря.

Хоровитц в обнародованном в понедельник докладе сообщил, что не нашел политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях ФБР «серьезные ошибки», пишет Associated Press.

«Это была попытка переворота, и многие в этом участвовали, но были пойманы», — заявил в свою очередь Трамп.

Он добавил, что сотрудники ФБР сфабриковали доказательства и лгали в судах, сообщает ТАСС.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Трампа в ноябре 2016 года. Сам глава государства неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании, Москва также отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

22 марта 2017 года глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нуньес заявил, что Дональд Трамп и его штаб стали целью непреднамеренного наблюдения в ходе «обычной слежки» за иностранцами в США.

12 ноября газета The Washington Post сообщила о докладе, посвященном обстоятельствам начала слежки ФБР за Трампом во время президентской кампании 2016 года.