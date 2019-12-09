В Пермском крае водитель насмерть сбил трех пешеходов

В Нытвенском районе Пермского края автомобиль наехал на группу пешеходов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 9 декабря.

Инцидент произошел на трассе в Нытвенском районе. Сообщается, что смертельные травмы получили три человека, еще один был госпитализирован.

По факту ДТП проходит проверка.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Гурьевском городском округе Калининградской области неустановленный автомобиль сбил пешехода. Водитель с места происшествия скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.