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В Польше по подозрению в убийстве граждан Украины задержали их соотечественника

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Фото: lublin112.pl
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Польские полицейские обнаружили останки тел двух граждан Украины на территории садового питомника в Доброславе около города Пулавы. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает польское издание Lublin112.

Травмы на телах мужчин указали следствию на то, что к их смерти могут быть причастны третьи лица. На месте происшествия под наблюдением прокурора проводились обыски и другие процессуальные мероприятия.

По подозрению в преступлении был задержан 36-летний соотечественник жертв. Отмечается, что он знал убитых и работал с ними на одной ферме.

Ранее в понедельник стало известно, что полиция задержала молодого человека, которого подозревают в убийстве девушки в «новой Москве». Как сообщает телеканал РЕН ТВ, убийство носило ритуальный характер. Молодой человек зарезал сестру, чтобы «избавиться от демонов».

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