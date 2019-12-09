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General Motors прокомментировала выход из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Американская компания General Motors прокомментировала покупку «АвтоВАЗом» 50% акций тольяттинского совместного предприятия (СП) GM-AVTOVAZ. С сообщением корпорации 9 декабря ознакомились «Известия».

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«Мы можем подтвердить, что GM принял решение о выходе из совместного предприятия. Мы выражаем благодарность нашим партнерам за прочные отношения и сотрудничество на протяжении многих лет», — говорится в тексте сообщения.

Ранее в этот же день стало известно, что «АвтоВАЗ» приобрел 50% акций тольяттинского совместного предприятия (СП) GM-AVTOVAZ у американской корпорации General Motors. Таким образом, СП станет на 100% аффилированной компанией группы «АвтоВАЗ». В рамках договора завод, принадлежавший СП, временно продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet. Затем автомобиль получит логотип Lada.

8 декабря вице-президент «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин сообщил о европейском качестве новых автомобилей Lada. Современные автомобили этой модели, по его мнению, значительно отличаются от тех, которые были 10 лет назад. К тому же их надежность значительно выше.

29 ноября «АвтоВАЗ» начал собирать обновленные внедорожники Lada 4х4. Отмечается, что в сутки с конвейера сходит более полутора сотен новых машин.

27 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» решил создать отдельное подразделение, которое будет заниматься разработкой уникальных комплектаций автомобилей Lada, исходя из предпочтений покупателей.

«GM Россия» специализируется на продвижении, продаже и обслуживании премиальной линейки брендов Cadillac и североамериканских Chevrolet. Сейчас компания значительно расширяет линейку премиальных кроссоверов Cadillac и также планирует обновление модельного ряда Chevrolet.

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