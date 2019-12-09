В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят региональную практику по развитию событийного туризма

16 декабря в 14:30 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция на тему «Вологодская область как пример эффективного развития внутреннего туризма».

В пресс-конференции примут участие:

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области.

Владимир Осиповский, начальник департамента культуры и туризма Вологодской области.

Ежегодно в дни новогодних каникул Вологодская область принимает тысячи туристов со всей страны. Какова готовность региона на сегодняшний день (инфраструктура, транспорт), чего ждать гостям Вологодчины в этом году (традиционные мероприятия и новинки), какие направления пользуются наибольшим спросом?

В преддверии новогодних праздников участники мероприятия расскажут об особенностях зимнего туристического сезона-2019/20 в рамках ставших уже знаменитыми событийных проектов «Вологда — новогодняя столица Русского Севера» и «Великий Устюг — родина Деда Мороза».

Кроме того, эксперты расскажут, какие новые туристические направления осваивает регион (промышленный, индустриальный, гастрономический, событийный, водный, экологический туризм и др.).

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