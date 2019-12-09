В Карелии решили удержать молодые кадры надбавками

Россияне в возрасте до 30 лет смогут получать надбавку за трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с первого же дня работы. Вопрос о принятии такого нормативного акта сейчас прорабатывается в Карелии, рассказали «Известиям» в комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Сумма надбавки будет зависеть от места работы. Предполагается, что она составит от 50% до 80% оклада, сообщили в Союзе организаций профсоюзов Карелии. В данный момент, судя по вакансиям, средняя зарплата в республике составляет 35 тыс. рублей.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев напомнил «Известиям», что работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях сейчас получают доплату, состоящую из двух частей. Районный коэффициент (15–40%) с первого дня работы и процентную надбавку, которая зависит от стажа. Сотрудник младше 30 лет в Карелии не получает эту надбавку в течение полугода или года в зависимости от места работы. Затем начинает получать 10%. При этом в республике есть дефицит кадров, на 2020 год не хватает около 6 тыс. сотрудников.

Подробнее читайте в материале «Известий» 10 декабря