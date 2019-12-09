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Участника протестов в Москве признали виновным в насилии над представителем власти

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Тверской суд Москвы в понедельник, 9 декабря, признал участника акции 27 июля Эдуарда Малышевского виновным в применении насилия против представителя власти. Решение принял судья Анатолий Беляков.

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Малышевский признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для его жизни и здоровья»). После задержания он выбил в автозаке стекло, и оно упало на сотрудника правоохранительных органов.

Оглашение приговора продолжается, срок наказания будет известен в заключительной части. В ходе прений обвинение требовало для Малышевского 3,5 года колонии.

6 декабря другого участника акции, студента Высшей школы экономики Егора Жукова, признали виновным в призывах к экстремизму и приговорили к трем годам лишения свободы условно. При этом ему запретили администрировать сайты.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В несанкционированном митинге участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок.

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