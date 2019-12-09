Глава IIHF заявил о невозможности переноса ЧМ по хоккею из России

Перенос мужского, женского и молодежного чемпионатов мира по хоккею из России невозможен, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил в понедельник, 9 декабря, глава Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель.

«Невозможно перенести чемпионат мира по хоккею из России, мы будем придерживаться нашего решения, принятого ранее. Это касается и молодежного первенства мира, и женского. Наше желание — провести эти турниры в России», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, запрет будет действовать четыре года. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали антидопинговые кодексы WADA. Принимать в них участие они будут под нейтральным флагом.

Международная федерация хоккея находится в плотном контакте с Федерацией хоккея России (ФХР). По данным российской организации, в стране в ближайшие четыре года запланировано три крупных хоккейных турнира: женский ЧМ-2021 в Уфе, мужской ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира – 2023 в Новосибирске и Омске.