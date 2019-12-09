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Серийный насильник из Великобритании получил 33 пожизненных срока

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Фото: TASS/DPA/Martin Schutt
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Суд в Лондоне вынес обвинительный приговор серийному насильнику Джозефу Макканну и приговорил его по совокупности преступлений к 33 пожизненным заключениям.

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Озвучивая приговор, судья центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли призвал компетентные органы расследовать, каким образом ранее осужденный преступник был освобожден из тюрьмы раньше срока.

Макканну были предъявлены обвинения по 37 пунктам, от его действий пострадали восемь жертв, включая 11-летнего мальчика и 71-летнюю женщину, пишет в понедельник, 9 декабря, The Guardian.

Все преступления осужденный совершил за две недели — с 21 апреля по 6 мая 2019 года. Первой жертвой стала 21-летняя девушка, затем он похитил двух женщин, которым удалось сбежать. Серия нападения была совершена около Манчестера, после чего полицейские схватили насильника.

«Джозеф Макканн, вы действительно очень опасны для людей, которые слабее вас. Среди прочего вы трус, жестокий хулиган и педофил. Это была серия изнасилований, насилия и похищений, о которых я никогда раньше не слышал», — сказал судья, несмотря на то что подсудимый отсутствовал в зале суда.

Приговор вынесла коллегия присяжных.

Ранее Макканн был неоднократно судим. К первому неопределенному сроку заключения, продолжительность которого зависит от поведения осужденного, его приговорили в 2008 году за вооруженное ограбление. В 2017-м комиссия по досрочному освобождению сочла его поведение неопасным для общества и отпустила с испытательным сроком в 10 лет. В том же году Макканна поймали на краже и приговорили к трем с половиной годам тюрьмы, но выпустили по ошибке спустя половину срока.

На прошлой неделе индийские полицейские застрелили четверых мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве 27-летней девушки, которая работала ветеринаром в Хайдарабаде. Фигурантов дела привезли для следственного эксперимента на место преступления, но они попытались отобрать у полицейских оружие и сбежать, но были застрелены.

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