Следователи задержали подозреваемого в ритуальном убийстве сестры в «новой Москве»

Полиция Москвы задержала молодого человека, которого подозревают в убийстве девушки в «новой Москве». Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК РФ по Москве в понедельник, 9 декабря.

Тело 21-летней девушки с множественными ножевыми ранениями нашли в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака. Подозреваемым оказался 18-летний брат убитой. Отмечается, что в его квартире полицейские обнаружили курительные смеси.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, убийство носило ритуальный характер. Молодой человек зарезал сестру, чтобы «избавиться от демонов».

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Ранее в понедельник стало известно, что в Калуге местный житель забил до смерти свою девушку ради самоутверждения перед приятелями.